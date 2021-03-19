Devler Ligi: Çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

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İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimleriyle Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri ve muhtemel yarı final eşleşmeleri belli oldu.

İşte çeyrek final eşleşmeleri:

Manchester City - Borussia Dortmund

Porto - Chelsea

Bayern Münih - Paris Saint-Germain (PSG)

Real Madrid - Liverpool

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Kura çekiminde yarı final kuraları da çekildi.

Bayern Münih - PSG eşleşmesinin galibi Manchester City - Borussia Dortmund

Real Madrid - Liverpool eşleşmesinin galibi Porto – Chelsea

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları 6-7 Nisan ile 13-14 Nisan tarihlerinde oynanacak. Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük kupasının finali ise 27 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son finalde PSG'yi 1-0 mağlup eden Bayern Münih kupayı kazanmıştı. Alman temsilcisi gruplardan sonra sırasıyla Barcelona, Lyon ve Chelsea'yi kupanın dışına itip finalde PSG'nin rakibi olmuştu.

İspanya ekibi Real Madrid, 13 kez ile Şampiyonlar Ligi'ni en fazla kazanan takım konumunda.