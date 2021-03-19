Sağlık

Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 505 Covid-19 vakası

Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 505 kişide yeni tip coronavirüs (Covid-19) vakası tespit edildi.
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kürdistan Kürdistan Bölgesi coronavirüs Covid-19

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını son 24 saatte 6 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte ait Covid-19 verilerini paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 7 bin 954 kişiye Covid-19 testi yapılırken, 505 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 192 kişi sağlığına kavuşurken, 6 kişi de yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 1 milyon 308 bin 138 kişiye Covid-19 testi yapılırken, 115 bin 15 kişide Covid-19 tespit edildi.

Şimdiye kadar 106 bin 515 kişi sağlığına kavuşurken, 3 bin 585 kişi ise yaşamını yitirdi.

4 bin 915 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.

 

 

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