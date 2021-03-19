ABD Büyükelçisi: Tek çözüm yolu Türkiye’nin S-400’lere sahip olmaması

HABER MERKEZİ

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye için vazgeçilmez nitelikte olan Hava Savunma Sistemi S-400 ile ilgili, 'S-400 krizinin çözümünün yolu, Türkiye'nin S-400'lere sahip olmamasından geçiyor' dedi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Satterfield, şunları kaydetti:

"Çözüm için, Türkiye'nin S-400’lere sahip olmaması gerektiğini vurgulayan Büyükelçi, "Türkiye'nin elinde S-400 yok diyebilmeliyiz. Yeni S-400 alımının ciddi sonuçları olacaktır. Türkiye S-400'lerden vazgeçmeli. Amerikan kongresinde savunabileceğimiz tek çözüm bu. S-400 krizinin çözümünün yolu, Türkiye'nin S-400'lere sahip olmamasından geçiyor. Bu yaklaşım kişisel değil. Tamamen yasal gereklilik."

Satterfield ayrıca, "Görüş birliği olduğumuz konular ayrılıklardan fazla" dedi.

Türkiye'nin NATO için kritik bir öneme sahip olduğunu ifade eden Satterfield, "Umarız AB Zirvesi kararları beklentileri karşılar" ifadelerini kullandı.