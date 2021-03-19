Politika

‘Kürdistan Bölgesi heyeti Şii siyasi taraflarla bütçe konusunda anlaştı’

Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Beşir Haddad, Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyetiyle Irak Parlamentosu’ndaki Şii tarafların Irak’ın 2021 bütçe yasa tasarısıyla ilgili anlaşmaya vardığını söyledi.
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Beşir Haddad
Beşir Haddad
kürdistan Beşir Haddad Kürdistan Bölgesi şiir tarafları

BAĞDAT (K24)

K24’e konuşan Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Beşir Haddad, Kürdistan Bölgesi Hükümeti Yüksek Müzakere Heyeti’nin Bağdat’taki temaslarını değerlendirdi.

Haddad, Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani’nin başkanlığındaki Kürdistan Bölgesi heyetinin Şii siyasi taraflarla gerçekleştirdiği bütçe toplantısının bittiğini söyledi.

Görüşmede tarafların ön anlaşmaya vardıklarını belirten Haddad, “Bu anlaşmanın içeriği Irak Parlamentosu Maliye Komisyonu tarafından onaylanırsa, o zaman parlamento oylamasına gönderilecek ve onaylanacak” dedi.

Irak Parlamentosu’nda bulunan bazı Şii gruplar Kürdistan Bölgesi’nin bütçe payına karşı çıkıyordu.

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