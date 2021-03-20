Real Madrid zirve takibini sürdürdü

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La Liga’nın 28’inci haftasında Real Madrid, Celta Vigo'ya konuk oldu.

Karşılaşmanın gol perdesini Karim Benzema açtı. Fransız yıldız, 20’nci dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Yıldız futbolcu 30’uncu dakikada ise farkı ikiye çıkardı.

Ev sahibinde Celta Vigo, Santi Mina'nın golü ile farkı bire indirdi. Marco Asensio, 90’ıncı dakikada Celta Vigo filelerini sarsarak maçın skorunu belirledi ve Real Madrid, deplasmandan 3-1'lik galibiyet ile döndü.

2 gol 1 asist ile oynayan Karim Benzema, Real Madrid’in galibiyetinde önemli bir rol oynadı.

Real Madrid, bu galibiyetle birlikte yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

Celta Vigo 34 puanda kalırken, Real Madrid 60 puana yükseldi ve lider Atletico Madrid'i takibini sürdürdü.

Real Madrid ise 3 Nisan'da Eibar'ı konuk edecek. Celta Vigo ise, 4 Nisan'da deplasmanda Alaves ile karşılaşacak.