Gergerlioğlu TBMM’de gözaltına alındı

HABER MERKEZİ

Milletvekilliği düşürülen ve TBMM’de eylemini sürdüren HDP’li Gergerlioğlu bu sabah gözaltına altındı.

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki mahkeme kararı 17 Mart’ta TBMM'de okunmuş ve kararın okunmasıyla Gergerlioğlu'nun vekilliği düşmüştü.

Kararla birlikte TBMM’de “Adalet Nöbeti”ne başlayan Gergerlioğlu, o günden beri TBMM’deki odasında yatıp kalkıyordu.

HDP’nin sosyal medya hesaplarından, Gergerlioğlu’nun bu sabah polislerce gözaltına alındığı duyuruldu.

Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasının nedeninin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yeni bir soruşturma kapsamında olduğu belirtildi.