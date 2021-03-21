Politika

Koalisyon’dan DAİŞ’e 133 bombardıman

Irak Savunma Bakanlığı, Uluslararası Koalisyonun, ülkenin kuzeyindeki dağlık bölgeye düzenlediği 133 hava saldırısıyla 85 DAİŞ hedefini imha ettiğini bildirdi.
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Irak (Arşiv)
Irak (Arşiv)
Irak Irak DAİŞ koalisyon

HABER MERKEZİ

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Hücresinden yapılan açıklamada, 10 gün süren operasyonun Ninova Operasyon Komutanlığı tarafından Karadağ dağlarında gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, DAİŞ’li teröristlerin kullandığı 61 sığınak ve 24 mağaranın yerle bir edildiği, çok sayıda teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

DAİŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Selahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamıyla, Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar Abadi, 9 Aralık 2017'de DAİŞ'e karşı zafer kazanıldığını açıklamıştı.

Irak'ın DAİŞ'ten temizlenmesinin üzerinden 3 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen örgüt söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırılarını sürdürüyor.

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