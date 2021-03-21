Ezidi Kürtler Newroz’u heyecanla karşıladı

DUHOK (K24)

Her yıl Newroz’u büyük bir coşkuyla kutlayan Ezidi Kürtler, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri çerçevesinde bu yıl toplu etkinlik yapmadan çadır kentlerde kutladı.

Kürt milleti nezdinde büyük bir öneme sahip olan Newroz Bayramı, Kürtlerin asil bir parçası olan Ezidiler tarafından her yıl büyük bir özveri ve coşkuyla kutlanıyor.

Bu yıl ise Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Covid-19’la mücadele tedbirleri çerçevesinde, Ezidiler de toplu etkinlikler gerçekleştirmedi.

K24’e konuşan Duhok’taki Ezidi İşleri Müdürü Cafer Simo, bu yılki Newroz için planlarının olduğunu ancak pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıllardan farklı bir şekilde kutlama yaptıklarını söyledi.

Simo, Ezidilerin Newroz kutlamalarında, salgınla mücadele tedbirlerine uyduğunu bildirdi.

Ezidi sanatçılar ise her yıl Newroz için yeni şarkılar besteleyip seslendiriyor.

Genç Ezidi sanatçılardan Rêber Baedri de bu yıl ki Newroz’u yeni bestelediği şarkıyla karşılan sanatçılardan biri.

K24’e konuşan Baedri, Newroz’un zafer olduğunu kaydederek, bu yılki Newroz için bestelediği şarkıyı halkına armağan etmeyi bir vazife bildiğini söyledi.

Ezidilerin söz ve beyitlerinde de yer alan Newroz Bayramı’na Ezidiler büyük önem veriyor.