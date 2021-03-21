Kürdistan Bölgesi pandemi sürecindeki ikinci Newroz’u kutluyor

ERBİL (K24)

Bugün yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını sürecindeki ikinci Newroz Bayramı kutlanırken, önceki yıllarda var olan seyahat ve toplanma özgürlüğüne, pandemi nedeniyle bu yıl izin verilmiyor.

İçişleri Bakanlığı’nın kararı doğrultusunda Covid-19’la mücadele tedbirlerine riayet edilerek gezi mekanlarını ziyaret edebiliyor.

Kürdistan Bölgesi geçtiğimiz yıl Newroz Bayramı’na birçok ülkede olduğu gibi, sokağa çıkma kısıtlamalarını gölgesinde girmişti.

Bu yıl ise aşının bulunması ve kullanılmaya başlanılmasından ötürü geçtiğimiz yıla göre nispi bir normalleşme uygulanıyor.

Ancak son dönemdeki mutasyonlu virüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle Sağlık Bakanlığı yetkilileri, tedbirlere bağlı kalınması hususunda uyarılarda bulunuyor.

Kürt milletinin yılbaşı, ilkbaharın gelişi ve doğanın dirilişi olan Newroz’un yanı sıra Mart ayında Kürtler için önemli olan günlerin yıldönümleri de 2 yıldır geniş katılımlarla kutlanmıyor.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, vatandaşların bugün sağlık tedbirlerine uymamaları durumunda Covid-19 vakalarında ciddi artış yaşanacağına dikkat çekiyor.