Politika

Halbusi’den Kürtçe Newroz tebriği

Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi, Kürdistan halkının Newroz Bayramı’nı kutladı.
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Muhammed Halbusi
Muhammed Halbusi
Irak Muhammed Halbusi Irak Newroz Kürdistan

HABER MERKEZİ

Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi, Kürdistan halkının Newroz Bayramı’nı kutladı.

Sosyal medya hesabından Kürtçe paylaşımda bulunan Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi, Kürdistan halkını ve Newroz Bayramı’nı kutlayan herkesin bayramını tebrik etti.

Halbusi, Newroz’un ulusal taleplerin elde edilmesi için bir vesile olmasını isteyerek, sorunlarla mücadele ve ortak tutum vurgusunda bulundu.

Irak Parlamentosu Başkanı, “Tüm yılınız güzellikle geçsin” ifadeleriyle mesajını bitirdi.

 

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