SOHR: TSK, DSG mevzilerini bombaladı
HABER MERKEZİ
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Türkiye'nin Rojava’da hava operasyonu düzenlediğini duyurdu.
Bir Türk savaş uçağının Ayn İsa yakınlarındaki Sayda köyünde bulunan Demokratik Suriye Güçleri (DSG) mevzilerini bombaladığı kaydedildi.
Açıklamada, Türkiye'nin 2019'daki “Barış Pınarı Harekatı”ndan sonra bu bölgeye ilk kez hava operasyonu düzenlediği belirtildi.
Türkiye Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesindeki Komandolarımıza ateş açan PKK/YPG'li teröristlere anında karşılık verilerek, saldırıda bulunan 8 PKK'YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi” ifadelerine yer verdi.
Gözlemevi, hava saldırılarının, Ayn İsa ilçesinin cephe hatlarında DSG ile Türkiye destekli gruplar arasında şiddetli çatışmalar ve yoğun roket atışları yaşandığını bildirdi.
AFP'ye konuşan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Müdürü Rami Abdulrahman, "İki taraf arasında son 24 saattir çatışmalar sürüyor. Türk kuvvetleri, DSG'nin bir Türk tankını imha etmesinden bu yana ilerlemekte güçlük çekiyorlar" dedi.