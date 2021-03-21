Politika

İran’da bombalı saldırı

Sistan-Beluçistan eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
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İran Sistan-Beluçistan İran Seravan Ceyşul Adl

HABER MERKEZİ

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada Seravan ilçesinde bombalı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti ve 3 kişi yaralandı.

İran'da “terör örgütü” kabul edilen "Ceyşul Adl", "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" belirterek, ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde zaman zaman silahlı eylemler düzenliyor.

 

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