Gergerlioğlu serbest bırakıldı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, milletvekilliği düşen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, emniyette alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, milletvekilliğinin düşmesinin ardından TBMM’de eylem yapan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadesinin alındığını açıkladı.

Açıklamada, Gergerlioğlu hakkında, "TBMM binasını terk etmemesi, düşmüş olmasına rağmen Meclis'te milletvekili gibi hareket etmesi ve 17 Mart'ta Meclis Genel Kurulu'ndan ayrılıp HDP Grup katına çıktığı sırada kendisiyle birlikte yürüyüşe geçen gruptan 'biji serok apo' sloganları atılması" nedeniyle "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "terör örgütü propagandası yapmak" maddelerinden soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Başsavcılığın açıklamasında, "Başlatılan soruşturmada, Cumhuriyet Başsavcılığımızca Ankara Emniyet Müdürlüğüne verilen talimat ile şüpheli Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun ifadesinin alınması sağlanmış, ifadesi ikmal edildikten sonra şahıs serbest bırakılmıştır" bilgisi paylaşıldı.

Gergerlioğlu ise, ifadesinde polislerin kendisini zor kullanarak gözaltına aldığını belirterek, “İfade ve ibadet özgürlüğüm ihlal edilmiştir ve güç kullanılmak suretiyle darp edildim” ifadelerini kullandı.