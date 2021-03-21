Suriye’de rejim güçleri hastaneyi vurdu: 5 ölü, 11 yaralı

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SOHR, rejim güçlerinin bir yıldan uzun süredir yürürlükte olan ateşkese rağmen Halep’e bağlı Etarib şehrindeki bir hastaneye düzenlediği topçu saldırısında 5 sivil hayatını kaybettiğini duyurdu.

SOHR Direktörü Rami Abdurrahman, AFP’ye verdiği demeçte,

“Rejim güçleri, İdlib vilayetine bitişik Halep’in kuzeybatı kırsalındaki Etarib şehrini 6 top ile hedef aldı. Hastaneyi hedef alan saldırıda 1 çocuk ve 1’i de hastane çalışanı olmak üzere 5 sivil öldürüldü. Hastane çalışanları da dahil olmak üzere 11 kişi yaralandı” dedi.

İdlib ve çevresinde 6 Mart’tan bu yana Şam rejimini destekleyen Moskova ve bazı silahlı grupları destekleyen Ankara’nın açıkladığı ateşkes uygulanıyor.

Rus hava saldırılarında tekrarlanan ihlallere rağmen ateşkes büyük ölçüde devam ediyor.

Hastaneler, özellikle rejim güçlerinin Rusya’nın desteğiyle başlattığı saldırılarda her zaman saldırıların hedefi oldu.

Tıbbi tesisleri korumak için mağaralara veya yer altı sığınaklarına birkaç hastane kuruldu.

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, 2016-2019 yılları arasında Suriye’nin kuzeybatısındaki tıbbi tesislere yönelik 337 saldırı düzenlendi.

Birleşmiş Milletler’e (BM) göre, çatışma süresince sağlık çalışanlarının yüzde 70’i kaçarken, sağlık altyapısının yüzde 50’sinde fazlası da yok edilmiş veya hasar görmüş durumda.