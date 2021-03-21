Irak’ta Covid-19’da son durum

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Irak Sağlık Bakanlığı Covid-19’la ilgili son 24 saatlik bilançoyu paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 35 bin 16 Covid-19 testi yapıldı, 4 bin 502 kişinin testi pozitif çıktı. Basra’da 811 vakanın tespit edilmesiyle en fazla vakanın bu kentte görüldüğü belirtildi.

24 saatte Covid-19 nedeniyle 38 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 375 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Son verilerle toplam can kaybının 14 bin 7’ye, vaka sayısının 793 bin 892’ye, sağlığına kavuşanların sayısının da 715 bin 73’e ulaştığı bildirildi.