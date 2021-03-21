Politika

Qereçox Dağı’nda DAİŞ’in sığınaklarına bombardıman

Uluslararası Koalisyon’a ait savaş uçaklarının, Qereçox Dağı’nda terör örgütü DAİŞ’e ait sığınakları bombaladığı bildirildi.
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Qereçox Dağı'daki DAİŞ sığınakları hedef alındı
Qereçox Dağı'daki DAİŞ sığınakları hedef alındı
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ERBİL (K24)

Uluslararası Koalisyon’a ait savaş uçakları, bir kez daha Qereçox Dağı’nda DAİŞ’e ait sığınakları bombaladı.

K24’ün edindiği bilgilere göre DAİŞ’in Qereçox Dağı’ndaki birkaç sığınağı Uluslararası Koalisyon’a ait savaş uçakları tarafından hedef alındı.

18 Mart’ta Uluslararası Koalisyon’a ait savaş uçakları, gece saatlerinde Mahmur sınırlarında ve Qereçox Dağı’nda DAİŞ’e ait sığınak ve mağaraları bombalamıştı.

Bölgedeki güvenlik boşluğu nedeniyle DAİŞ mensupları, Qereçox bölgesinde saklanıyor ve burayı karargah olarak kullanıyor.

Son günlerde Uluslararası Koalisyon’a ait savaş uçakları ve Peşmerge Güçleri, DAİŞ mensuplarının saklandığı mağaralara yönelik operasyonlar düzenliyor.

16 Ekim 2017’den sonra Peşmerge Güçleri’nin çekilmesiyle Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerde güvenlik boşluğu yaşanmaya başladı. DAİŞ bu bölgelere sızarak sık sık saldırılar düzenliyor.

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