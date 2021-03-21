Abdullah Gül'den Devlet Bahçeli'ye 'Norşin' yanıtı

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Türkiye’nin 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine ilişkin açıklamalarına sert tepki gösteren MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye videolu bir yanıt verdi.

Abdullah Gül, Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili “Bu hareketlerin hem Türkiye’ye hem de hükümete çok anlamsız bir yük getireceği nasıl görülmüyor?” ifadelerini kullanmıştı.

Gül’ün açıklamasının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli’den sert bir açıklama gelmişti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bahçeli, “Gergeroğlu'nun milletvekilliği düşünce ‘Gül'en yüzü asılan, HDP'nin kapatılmasıyla ilgili dava açılmasından rahatsızlık duyan 11.Cumhurbaşkanı'na diyeceğim de şudur: Artık Güroymak'a Norşin diyen yoktur, o günler geçmiştir. Gül diye dikeni yutturanlar kalmamıştır. 11.Cumhurbaşkanı'na tavsiyem, eğer çok üzüldüyse, HDP'ye veya CHP'ye katılması isabetli ve tutarlı bir davranış olacaktır. Hatta çok da yakışacaktır, nitekim tencere yuvarlanıp kapağını bulacaktır” demişti.

Bahçeli’nin bu sert ifadeleri sonrası bir açıklama da Gül’den geldi.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Gül, “2009 yılında Bitlis, Güroymak (Norşin) ilçemizde halkımız Türk bayraklarıyla beni böyle kucaklamıştı. Bütün vatandaşlarımın farklılıklarını zenginlik görerek, huzur ve refah için, bayrak ve vatan sevgisi zemininde bir araya gelmiştik” ifadelerini kullandı.