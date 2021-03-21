ABD istihbaratı: İran Washington’da bir askeri üsse saldırı hazırlığındaydı

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ABD istihbaratı, İran'ın başkent Washington yakınlarındaki bir ordu üssü ve Genel Kurmay Başkan Yardımcısı'na karşı saldırı planının deşifre edildiğini açıkladı.

AP’de yer alan habere göre iki ABD istihbarat yetkilisi, geçen ocakta Ulusal Güvenlik Ajansı tarafından ele geçirilen iletişimlerin İran Devrim Muhafızları'nın Fort McNair askeri üssüne karşı "USS Cole tarzı saldırılar" düzenlemeyi görüştüğünü gösterdiğini söyledi.

2000 yılında Aden Limanı'na demirlemiş USS Cole zırhlısına yanaşan küçük bir teknenin taşıdığı patlayıcılar infilak etmişti. İntihar saldırısında 17 ABD askeri hayatını kaybetmişti.

Ele geçirilen istihbarat bilgilerinin ayrıca, Genel Kurmay Başkan Yardımcısı Joseph M. Martin'in ölümle tehdit edildiğini, üsse sızılması ve gözetlenmesi için planlar yapıldığını da gözler önüne serdiği belirtildi.

Adlarının açıklanmasını istemeyen yetkililer, ele geçirilen konuşmaların İran Devrim Muhafızları'nın seçkin birliği olarak bilinen Kudüs Gücü üyeleri arasında yapıldığını ve Ocak 2020'de Bağdat'ta ABD tarafından öldürülen Kudüs Gücü komutanlarından Kasım Süleymani'nin intikamını almak için olası askeri seçeneklerin görüşüldüğünü belirtti.