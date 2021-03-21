Ekonomi

TCMB’de başkan değişikliği sonrasında dolar yükselişe geçti

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın yerine Şahap Kavcıoğlu'nun getirilmesinin ardından dolar yükselişe geçti.
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Dövizde son durum
Dövizde son durum
türkiye dolar Ekonomi piyasa

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda başkan değişikliği sonrasında Dolar/TL'de yükseliş kaydedildi.

Bun göre, Dolar/TL kotasyonu yüzde 15 yükselişle 8,39 seviyesinde işlem görüyor.

Asya piyasalarındaki hareketlilikle Dolar/TL kotasyonu yüzde 15 yükselişle 21 Mart 21.30 sıralarında 8,35 seviyesinin üzerini gördü.

Bloomberg'de yer alan son verilere göre ise dolar 8,39 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar/TL kuru geçen haftayı 7,21 seviyesinde kapatmıştı.

Cumartesi gününün ilk saatlerinde Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Naci Ağbal görevden alınırken TCMB'de başkanlığa Şahap Kavcıoğlu atanmıştı.

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