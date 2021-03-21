TCMB’de başkan değişikliği sonrasında dolar yükselişe geçti
HABER MERKEZİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda başkan değişikliği sonrasında Dolar/TL'de yükseliş kaydedildi.
Bun göre, Dolar/TL kotasyonu yüzde 15 yükselişle 8,39 seviyesinde işlem görüyor.
Asya piyasalarındaki hareketlilikle Dolar/TL kotasyonu yüzde 15 yükselişle 21 Mart 21.30 sıralarında 8,35 seviyesinin üzerini gördü.
Bloomberg'de yer alan son verilere göre ise dolar 8,39 seviyesinden işlem görüyor.
Dolar/TL kuru geçen haftayı 7,21 seviyesinde kapatmıştı.
Cumartesi gününün ilk saatlerinde Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Naci Ağbal görevden alınırken TCMB'de başkanlığa Şahap Kavcıoğlu atanmıştı.