Leicester City, Manchester United’ı kupanın dışına itti

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İngiltere FA Cup Çeyrek Finali’nde Leicester City ile Manchester United karşı karşıya geldi.

King Power Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 3-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Hafta içerisinde UEFA Avrupa Ligi’nde Milan’ı eleyerek çeyrek finale yükselen Manchester United, 24’üncü dakikada Kelechi Iheanacho’nun golüyle 1-0 geriye düştü. Manchester United 38’inci dakikada Greenwood ile 1-1’lik eşitliği yakaladı.

52’nci dakikada Tielemans, Iheanacho’nun asistinde topu filelere göndererek Leicester City’yi bir kez daha öne geçiren golü kaydetti.

Karşılaşma noktayı koyan isim ise 78’inci dakikada Kelechi Iheanacho oldu! Nijeryalı forvet kendisinin 2’nci takımının ise 3’üncü golünü atarak maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.

FA Cup yarı final maçları 17 Nisan’da Leicester City ile Southamton ve Chelsea ile Manchester City arasında oynanacak. Final ise 15 Mayıs’ta Wembley’de oynanacak.