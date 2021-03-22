Fransa liginde lider değişti

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Fransa'da şampiyonluk mücadelesi veren Paris Saint Germain (PSG), Lille'in yenildiği haftada zirve şansını iyi değerlendirdi.

Başkent ekibi, üçüncü sırada bulunan Lyon'u deplasmanda 4-2 ile geçmeyi başardı. PSG'ye galibiyeti getiren goller, 15’inci ve 52’nci dakikalarda Kylian Mbappe, 32’nci dakikada Danilo Pereira ve 47’nci dakikada Angel Di Maria getirdi. Lyon'un gollerini ise 62’nci dakikada Islam Slimani ile 81’inci dakikada Maxwell Cornet kaydetti.

PSG'nin yıldız forveti Kylian Mbappe, attığı gollerle Lique 1 kariyerinde 100 gole ulaşmayı başardı.

Bu sonuçla PSG puanını 63'e yükseltti ve Lille'in averajla önünde zirveye oturdu. Şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan Lyon ise 60 puanda kaldı.