DAİŞ çiftçileri kaçırdı

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Selahaddin vilayetine bağlı Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerden olan Xurmatu’nun Hilewe köyünde 3 çiftçi DAİŞ mensupları tarafından kaçırıldı.

Selahaddin’deki bir güvenlik yetkilisinin verdiği bilgiye göre kaçırılan çiftçilerin akıbeti bilinmiyor.

Öte yandan Irak’ın Hille kentinde Uluslararası Koalisyon konvoyunun geçişi sırasında yola tuzaklanan bir bomba infilak etti. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta da Ulusal İstihbarat Teşkilatı'ndan (INIS) kıdemli subay olan Muhammed Laith’in düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.