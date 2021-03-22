Dolar ve euroda son durum

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20 Mart Cuma gecesi Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevinden alınarak, yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı.

8 Kasım 2020'de Murat Uysal'ın yerine göreve getirilen Ağbal göreve gelmesinin ardından geçtiğimiz yıl kasım ve aralık aylarında 675 baz puan faiz artırımı gerçekleştirmişti.

Yeni yılda ocak ve şubat aylarında faiz artırımına gitmeyen Ağbal yönetimindeki Merkez Bankası geçtiğimiz perşembe günü 200 baz puanlık bir faiz artırımı kararı daha almıştı.

Kararın ardından ilk fiyatlamalarda yurtdışındaki sığ işlemlerde dolar/TL yükselişe geçerek gece 8,38 seviyelerini gördü.

Sabah saatlerinde ise dolar kuru 8 lira sınırına doğru geri çekildi. Dolar kuru yeni haftanın ilk işlem gününde bankalararası piyasada 7,79 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro ise 9,28 lira.

TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı dün illikit piyasada yüzde 16'yı aştıktan sonra bu sabah itibarıyla yüzde 11.5 seviyesinde. Dolar/TL karar öncesi Cuma günü son işlemlerde 7.2185 seviyesindeydi.