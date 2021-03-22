HABER MERKEZİ

Rojava’da Covid-19 vakalarında artış yaşanıyor.

Rojava’daki Sağlık Komitesi Eşbaşkanı Dr. Mustafa Ciwan son 24 saatlik Covid-19 verilerini açıkladı.

Dr. Mustafa Ciwan, son 24 saatte 100 Covid-19 vakası tespit edildiğini, 3 kişinin ise hayatını kaybettiğini belirtti.

Son verilerle birlikte Rojava’da şu ana kadar 9 bin 118 kişide Covid-19 tespit edilirken, 356 kişi hayatını kaybetti.

Sağlığına kavuşanların sayısı ise bin 271 olarak kayıtlara geçti.