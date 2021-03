Rojava’daki kampta bulunan DAİŞ’li çocuklarından muhabire: Büyüyünce kafanı keseceğiz

HABER MERKEZİ

Al Arabiya kanalı muhabiri Rola Al Khatib, Rojava, DAİŞ’lilerin ailelerinin tutulduğu Hol Kampı’nı ziyaret etti.

DAİŞ’lilerin eşleriyle iletişim kurmak isteyen Al Khatib, ne yaptıysa cevap alamadı. Muhabirin DAİŞ’li kadınlara yönelttiği bütün sorular yanıtsız kaldı.

Daha sonra DAİŞ’lilerin çocuklarına yaklaşan kadın muhabir, çocukların sert tavrıyla karşılaştı.

Muhabirin küçük yaşlardaki çocuklara, “Neden benimle konuşmuyorsunuz?” sorusuna çocuklardan biri, “Çünkü sen kafirsin” yanıtını verdi. “Neden kafir oluyorum” sorusuna ise, “Çünkü örtünmüş değilsin”, “Sen bu çocukları öldürüyorsun” yanıtlarını aldı.

Üzerinde silah olmadığını belirten Al Khatib’e çocuklardan biri elindeki mikrofonu göstererek, “O tabanca” dediği görülüyor.

Kendilerine yardım etmek için kampta bulunduğunu belirten kadın muhabire çocuklar, “Önce hicab giy, sonra gel. Hicap yani kara çarşaf, öyle renkli kıyafetler değil. Ayıptır bu” şeklinde yanıt verdi.

“Hicab giymezsem ne olur” diyen kadın muhabir bu kez de çocuklardan, “Seni öldürürüz. Kafirlere silahla karşı koyarız” diye tehditlerde bulundu.

“Büyüdüğünüzde beni öldürecek misiniz, neden?” sorusuna ise çocuklar şu sözlerle yanıt verdi:

“Büyüyünce senin kafanı keseceğiz.”

Daha sonra çocuklar kadın muhabir ve kameramana taş atarak saldırdı.

