Macron: Papa’nın ziyareti bir dönüm noktasıydı

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Élysée Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Papa Francis’i telefonla aradı.

Macron’un Papa’nın “tarihi Irak ziyaretini”, Ortadoğu için “gerçek bir dönüm noktası” olarak nitelediği ve Papa Francis’i tebrik ettiği bildirildi.

Görüşmede ayrıca iki ismin, "farklı bölgelerdeki krizler, Afrika'daki aşırılık, Lübnan'daki durum ve diğer konular hakkındaki düşünce ve endişelerini paylaştıkları" kaydedildi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, 5 Mart’ta Irak’ı ziyaret etmiş, ülkenin liderlerinin yanı sıra Şii yüksek dini mercii Ali Sistani’yle de bir araya gelmişti.

7 Mart’ta Kürdistan Bölgesi’ne gelen Papa, Kürdistan Bölgesi yönetimi ve halkı tarafından görkemli bir törenle karşılandı.

Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesud Barzani’yle görüşen Papa, başkent Erbil’de 10 binden fazla kişinin katılımıyla bir dini ayin gerçekleştirdi.

Papa, Musul’u da ziyaret ederek, buradaki Hristiyan vatandaşlarla bir araya geldi.