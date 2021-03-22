Biden’dan Putin’e ret!

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Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in canlı yayında tartışma davetini reddettiği ifade edildi.

Açıklamada, Putin'in 19 Mart veya 22 Mart'ta Biden ile birikmiş ikili sorunları ve stratejik istikrar konularını tartışmak üzere kamuoyuna açık çevrim içi yöntemle görüşme talebini ABD'nin desteklemediği belirtildi.

Açıklamada, "Rus-Amerikan ilişkilerinde, Washington'ın hatasıyla oluşan çıkmazdan kurtuluş yolu bulmak için bir fırsat daha kaçırıldı. Bunun sorumluluğu tamamen ABD'ye aittir" ifadelerine yer verildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Putin-Biden görüşmesi olasılığına ilişkin, "Bugün görüşme planlarda yok. Anladığım kadarıyla Amerikan tarafı hazır değildi" dedi.

Biden'ın katıldığı bir programda Putin'e 'katil' demesinin ardından gerilim tırmanmıştı.

Putin de dün Biden'a "sağlık" dileyerek, "Başka bir ülkeyi, devleti, halkı ya da kişileri değerlendirmek aynaya bakmak gibidir. Orada her zaman kendimizi görürüz" ifadesini kullanmıştı.

Putin, Biden'a çevrimiçi yöntemle canlı yayında görüşmeyi teklif etmişti.