33 asker ölmüştü: Saldırıyı DAİŞ üstlendi

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DAİŞ konuya ilişkin açıklamasında, kendisine bağlı “Hilafet Askerler” örgütüne bağlı unsurlar tarafından geçtiğimiz Pazartesi günü düzenlenen pusuda Mali askerlerinin öldürüldüğünü öne sürdü.

Mali Silahlı Kuvvetleri’ne göre ülkenin kuzeyindeki Tessit kasabasında yer alan bir karakola düzenlenen terör saldırısında 33 asker ve 20 saldırgan ölmüştü.

Şubat başında Mopti bölgesindeki bir karakolu hedef alan saldırıda da 10 asker hayatını kaybetmişti.

Aynı dönemde, ülkenin iç kesimlerinde yer alan Douentza'daki askeri üsse düzenlenen saldırıda da 20 barış gücü askeri yaralanmıştı.

DAİŞ ve El Kaide’ye bağlı birçok radikal grup yıllardır Mali ve çevre ülkelerde faaliyet gösteriyor. Bu gruplar sık sık siviller ve askeri personele yönelik saldırılar düzenliyor.

Yabancı barış güçleri ve Mali ordusu, 2012’deki askeri darbeden bu yana karmaşık ve uzun süren barış sürecini desteklemeye çalışıyor.