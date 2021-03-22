Politika

Serêkaniyê’de patlama: 7 kişi hayatını kaybetti

Rojava’nın Serêkaniyê kentinde meydana gelen patlamada 4’ü çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
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kürdistan Rojava Serêkaniyê SOHR Patlama

HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Rojava’nın Serêkaniyê kentinde patlama meydana geldiğini açıkladı.

SOHR, söz konusu patlama sonucu 4’ü çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin yaralandığını aktardı.

Yerel kaynaklarından edindiği bilgileri de paylaşan SOHR, polis karakoluna yakın bir evde cephane olduğunu ve aynı evde bombanın patladığını bildirdi.

Serêkaniyê 9 Ekim 2019’da düzenlenen operasyon sonrası Türkiye’nin desteklediği silahlı grupların kontrolüne girdi.

Kentte sık sık bombalı saldırılar meydana geliyor.

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