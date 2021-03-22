Diyarbakır Newroz’una soruşturma
DİYARBAKIR (K24)
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının merkez Bağlar ilçesinde dün düzenlenen Newroz kutlamasında “terör örgütü propagandası yapıldığı” gerekçesiyle başlattığı soruşturma başlattı.
Başsavcılık, “terör örgütü propagandası yapıldığı” gerekçesiyle başlattığı soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan 81 kişiden 13'ü gözaltına alındığını bildirdi.
81 kişiden 13’ünün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.
Öte yandan başsavcılığın, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında, Newroz’da yaptığı konuşma gerekçesiyle soruşturma başlattığı belirtildi.