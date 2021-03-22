Newroz Bayramı’nın ilk günü Erbil’e 34 bin turist geldi

ERBİL (K24)

Erbil Turizm Müdürlüğü Basın Müdürü Neriman Fazıl, Newroz Bayramı’nın ilk gününde Erbil’e 34 bin turistin geldiğini söyledi.

K24’e konuşan Fazıl, yeni tip coronavirüs (Covid-19) testi olmaksızın hiç kimsenin Erbil sınırlarını geçmediğini belirtti.

Newroz turizmi için her türlü hazırlıkların yapıldığını kaydeden Fazıl, ekiplerin gezi alanlarına yayıldığını ifade etti.

Erbil’e gelmek isteyenlerden Covid-19 testi istediklerini ve bu testlerin süresinin 72 saati geçmemesi gerektiğini vurgulayan Fazıl, Irak’ın orta ve güney illerindeki seyahat kısıtlamalarıyla birlikte çok sayıda kişinin otobüsler yerine özel araçlarıyla geldiklerini bildirdi.

Fazıl, turistlerden sağlık tedbirlerine uymalarını ve çevreyi temiz tutmalarını istediklerini belirtti.