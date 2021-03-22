Demirtaş'a 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten 3.5 yıl hapis

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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a 2015 yılındaki açıklamasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada 3 yıl 6 ay hapis cezası kararı verildi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 2015 yılında Atatürk Havalimanı'nda yaptığı bir açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Demirtaş’a 3 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme en üst sınırdan ve indirim uygulamadan cezayı verdi.

Bakırköy 46. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, Selahattin Demirtaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlanırken avukatları da hazır bulundu.

Demirtaş savunmasında, 2 defa Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu, yıllardır siyaset yaptığını ifade ederek, “Dış politika kararlarını eleştirdiğim için hakkımda çok sayıda hakaret davası açıldı. İki cümle eleştiri kurdum diye iki ayrı iddianame düzenlendi. Uzatmanın anlamı yok, hükümeti eleştirdim. Cumhurbaşkanı ve Başbakanı direkt hedefe almadım. Niye o kadar az söyledim diye şu anda üzgünüm. Çok yumuşak açıklama yapmışım. Hükümeti eleştirmek demokratik toplumun görevidir" diye konuştu.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Demirtaş'ın 24 Aralık 2015'te Atatürk Havalimanı’nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, olay tarihinde Başbakan olan Ahmet Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alarak söylemlerde bulunduğunu anlattı.

Mütalaada, sanığın söylemiş olduğu ifadelerin görüş, açıklama ve eleştiri sınırını aştığı öne sürülerek, söz konusu ifadelerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ifade özgürlüğü 10. Maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği savunuldu. Mütalaada, Demirtaş'ın tek bir eylemle “hakaret” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçları işlediğine yer verilerek, en ağır cezayı gerektiren suçtan cezalandırılması gerektiği kaydedildi.

Mütalaada, Demirtaş’ın “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Mahkeme heyeti, davayı karara bağlamak üzere duruşmaya ara verdi. Daha sonra kararını açıklayan mahkeme Selahattin Demirtaş’a 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 3 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Avukat Ramazan Demir, "Mahkeme en üst sınırdan ve indirim uygulamadan cezayı verdi" dedi.