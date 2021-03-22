ABD ve İngiltere'den Çin'e 'Uygur' yaptırımı

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ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki politikalarını gerekçe göstererek iki Çinli yetkiliyi yaptırım listesine aldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaptırım listesine alınan kişilerin, Çin Komünist Partisi Sincan Üretim ve İnşaat Birimi Komite Sekreteri Wang Junzheng ve Sincan Kamu Güvenliği Bürosu Direktörü Chen Mingguo olduğu ifade edildi.

Açıklamada, bu kişilerin Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası kapsamında giren 13818 nolu başkanlık kararnamesi kapsamında yaptırım listesine alındığı kaydedildi.

Bu yaptırımların Avrupa Birliği (AB), İngiltere ve Kanada tarafından söz konusu kişilere uygulanan yaptırımların tamamlayıcısı olduğu belirtilen açıklamada, "ABD, Sincan bölgesinde yaşanan ciddi insan hakları ihlalleri için hesap sorma konusunda tüm finansal gücünü kullanmaya kararlıdır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan açıklamada, bu kişilere ait ABD'deki tüm malvarlığının dondurulduğu, ABD vatandaşlarının bu kişilerle iş yapmasının yasaklandığı kaydedildi.

İNGİLTERE'DEN DE YAPTIRIM GELDİ

Bununla birlikte İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamada, 4 Çinli yöneticiye ve Sincan Üretim ve İnşaat Birlikleri Kamu Güvenliği Bürosu'na yönelik yaptırım kararı aldıklarını duyurdu.

Raab, Çinli yöneticilerin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi Siyasi ve Hukuki İşleri Komitesinin eski Sekreteri Zhu Hailun, Sincan Uygur Özerk Bölgesi Parti Komitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve daha önce Sincan Uygur Özerk Bölgesi Siyasi ve Hukuk İşleri Komitesi Sekreteri olan Wang Junzheng, Sincan Uygur Özerk Bölgesi Siyasi ve Hukuki İşler Komitesi Sekreteri ve Kamu Güvenliği Bölümünün eski Müdürü Wang Mingshan, Sincan Uygur Özerk Bölgesi Hükümeti Başkan Yardımcısı ve Kamu Güvenliği Bölümü Direktörü Chen Mingguo olduğunu belirtti.