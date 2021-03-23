ABD'de silahlı saldırı: 10 ölü

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Boulder Polis Departmanı, Boulder kentindeki süpermarkete düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısının 10'a çıktığını açıkladı.

Saldırganın olay yerine gelen polislere ateş açması sonucu ölenler arasında bir polis de yer aldı.

Yetkililer saldırıya ilişkin soruşturma başlatırken, yaralanan saldırgan ise gözaltına alındı.

Saldırganın kimliği ise henüz açıklanmadı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise Twitter hesabından ABD Başkanı Joe Biden'a silahlı saldırı hakkında bilgi verildiğini açıklamıştı.