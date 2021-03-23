İngiltere: 120 bin Peşmerge ve Irak askeri eğitildi

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İngiltere Savunma Bakanlığı, yıllık raporunda, DAİŞ’le savaşın başından bu yana 120 bin Peşmerge ve Irak askerinin İngiliz ordusu tarafından eğitildiğini açıkladı.

Raporda ayrıca İngiltere’nin, Uluslararası Koalisyon’un aktif bir üyesi olarak Irak ve Suriye’de DAİŞ hedeflerinin tespiti ve örgütle ilgili gizli bilgilere ulaşmada etkin rol oynadığına yer verildi.

Geçtiğimiz günlerde NATO'nun Irak Temsilcisi Korgeneral Pierre Olsen ise yaptığı açıklamada, NATO’ya bağlı kuvvetlerin, ülkedeki orduya eğitim ve danışmanlık sunmayı sürdüreceğini, ancak ABD kuvvetlerinin rolünü kesinlikle almayacağını söylemişti.

Olsen, "Irak'taki güçlerimiz 300'den fazla, savaşmak dışında bir görevimiz var" demişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 18 Şubat'ta, "Irak güçlerini terörle mücadelelerinde desteklemek ve DAİŞ'in geri dönmesini engellemek amacıyla bugün NATO'nun Irak misyonunun genişletilmesini kararlaştırdık. Misyonumuz 500 personelden 4 bine çıkacak. Eğitim faaliyetlerine daha fazla Irak kurumu ile Bağdat dışındaki bölgeler de dahil olacak" açıklamasında bulunmuştu.