Politika

Serêkaniyê’de patlama

Rojava’nın Serêkaniyê kentinde meydana gelen patlamada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
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kürdistan Rojava Serêkaniyê Patlama

HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bugün Serêkaniyê’nin sanayi bölgesinde bomba yüklü bir aracın infilak ettiğini açıkladı.

İlk bilgilere göre, patlayan araçtaki kişi hayatını kaybetti, çevrede bulunan bazı kişiler de yaralandı.

Dün de Serêkaniyê’de meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı.

Kentte sık sık bombalı saldırılar meydana geliyor.

Serêkaniyê, 9 Ekim 2019’da düzenlenen operasyon sonrası Türkiye’nin desteklediği silahlı grupların kontrolüne girdi.

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