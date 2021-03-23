İran, Kürdistan Bölgesi’nin suyunu kesmeye devam ediyor

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İran uluslararası anlaşmalara rağmen Kürdistan Bölgesi’ne akan Küçük Zap Suyu ile Sirwan Nehri’nin sularını keserek 4 kez ciddi sorunlara sebep oldu.

Konuyla ilgili K24’e konuşan akademisyen Selam Mahmud, İran’ın 2017 yazından bu yana su anlaşmasına uymayarak, Küçük Zap Suyu’nun Kolsa Barajı’na akışını kestiğini, yapılanın uluslararası su hukukuna aykırı olduğunu ve merkezi Irak hükümetinin harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

K24’e konuşan Irak Parlamentosu Üyesi Arezu Mehmud ise şunları söyledi:

“Su kaynaklarına ilişkin devletlerarası anlaşmalar mevcuttur. Kürdistan Bölgesi Hükümeti de merkezi Irak hükümeti de birçok defa İran’a suyun tamamını kesmemesi gerektiğini bildirdiler. Fakat İran suyu kesmeye devam ediyor özellikle Havin’e gelen su kesiliyor. İran suyu açtığı zaman da çok az miktarda bırakıyor, bu da bölgenin ihtiyacını karşılamıyor ve bu nedenle felaketler meydana geliyor.”

Küçük Zap Suyu ile Sirwan Nehri sularının kesilmesi, Kürdistan Bölgesi’nin birçok yerinde içme suyu krizine neden oluyor.

Sorunun çözümü için Kürdistan Bölgesi Hükümeti yetkilileri, İran Konsolosluğu ile sürekli temas halinde ancak sorun devam ediyor.