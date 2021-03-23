ABD Dışişleri Bakanı’ndan Türkiye mesajı: Bağlılığı hepimizin çıkarına

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Donald Trump döneminde NATO ve Avrupa Birliği'yle (AB) gerilen ilişkileri onarmak için Brüksel'e iki günlük resmi bir ziyaret düzenleyen ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, "ABD ile NATO'nun Türkiye'yi yakın tutmakta güçlü bir çıkarı var" dedi.

Türkiye ile ilgili bir soruya "Ankara'yla görüş ayrılıkları yaşadığımız bir sır değil" yanıtını veren Blinken, "Türkiye uzun süreli ve kıymetli bir müttefikimiz" dedi.

NATO karargâhındaki bir etkinlikte konuşan ABD Dışişleri Bakanı, ittifakta kalmanın Ankara'nın da çıkarına olduğunu belirtti.

ALMANYA'YA KUZEY AKIM 2 UYARISI

Blinken, NATO ülkelerinin dışişleri bakanları ve AB yetkilileriyle görüşmeleri öncesinde bu sabah Brüksel'den yaptığı ilk açıklamada da ABD'nin NATO'yu yeniden inşa etmeyi ve canlandırmak istediğini söylemişti.

"Buraya ABD'nin NATO'ya kararlı bağlılığını ifade etmeye geldim. ABD, ortaklıklarımızı, en önce de NATO müttefiklerimiz ile olanları yeniden inşa etmek istiyor. İttifakı canlandırmak istiyoruz" diyen Blinken'in, Almanya'yı da Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesi nedeniyle uyarması dikkat çekmişti.

Blinken, başta Almanya olmak üzere Avrupa'ya Rus gazı tedarikini artırması planlanan Kuzey Akım 2 hattının Avrupa Birliği'nin kendi çıkarlarına aykırı olduğunu ve Ukrayna'nın 'altını oyduğunu', konuyu Alman mevkidaşı Heiko Maas ile görüşeceğini söylemişti.