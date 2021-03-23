Teknoloji

Jack Dorsey'in ilk tweet'i 2,9 milyon dolara satıldı

Twitter'ın Üst Yöneticisi (CEO) Jack Dorsey'in yazdığı ilk tweet, kripto para olarak 2,9 milyon dolara satıldı.
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Jack Dorsey
Jack Dorsey
dünya Jack Dorsey Twitter dolar

HABER MERKEZİ

Valuables by Cent, pazartesi düzenlenen dijital bir müzayedede Dorsey'in 15 yıl önce attığı ilk tweetinin NFT isimli kripto para olarak satıldığını açıkladı.

Tweeti, Bridge Oracle'ın CEO'su Sina Estavi 2,9 milyondan dolardan fazla miktara satın aldı.

Dorsey, "Twttr’imi şimdi kuruyorum" yazan tweetinden elde edilen kripto paranın, Give Directly isimli Afrika'ya yardım yapan kuruluşa aktarılacağını belirtti.

Estavi de Twitter hesabından, "Bu sadece bir tweet değil! Sanırım yıllar sonra insanlar Mona Lisa tablosu gibi bu tweet'in gerçek değerini anlayacaklar" paylaşımında bulundu.

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