3 bin yıllık altın maske bulundu

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Çin Ulusal Kültürel Miras İdaresi, maskenin Sichuan'daki Sanxingdui kazı alanında bulunduğunu bildirdi.

Önceki bulgulara kıyasla daha büyük bir örnek olduğu belirtilen maskenin ölçülerinin 23 santimetreye 28 santimetre olduğu belirtildi.

Yalnızca bir kısmı bulunan ve yaklaşık 280 gram ağırlığında olan maskenin yüzde 84 oranında altından imal edildiği saptandı.

Tamamının 500 gramdan fazla ağırlıkta olacağı düşünülen maskenin, kalan parçalarının da bulunması halinde, o döneme ait altın mamulü kalıntılar arasında "en ağırı" olacağı ifade edildi.