Kürdistan Bölgesi’nin kampçıları: Kadınların katılacağı etkinlikler düzenleyeceğiz

ERBİL (K24)

Sosyal ve kültürel alanlarda birçok zorlukla karşı karşıya kalan kadınlar, kamp deneyimleriyle kendileri için yeni mecralar bulduklarını söylüyor.

Kamp yapmak, son yılların önemli sosyal aktiviteleri haline gelmeye başladı.

Kürdistan Bölgesi’nin genç sakinleri de son yıllarda birçok yerde kamp kuruyor ve birbirleriyle iletişime geçiyor.

27 yaşındaki fotoğrafçı Dilan Kadri de uzun yıllardır kampçılıkla ilgilenen isimlerden.

K24’e konuşan Dilan Kadri, bölgenin en yüksek ve riskli dağlarında kamp yaptığını ve spor aktivitelerinde bulunduğunu belirterek, 10 kişilik ekiplerinin yarısının kadınlardan oluştuğunu söylüyor.

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Kadri, kadınların kamp yapmaya ilgi gösterdiğini dile getirerek, “Sadece kadınlardan oluşan kamp gezileri yapmayı tasarlıyoruz” diyor.

Diğer yandan zorlu doğa koşullarıyla baş etmeyi öğrendiklerini de söyleyen Kadri, gezilerinin bir veya ikişer gün sürdüğünü ifade ediyor.

Sosyal çevrelerinin ilk başta gezilerini hoş karşılamadığını vurgulayan Dilan Kadri, kadın ve erkeklerin bir arada kamp yapmasının tuhaf karşılandığını şu sözlerle dile getiriyor:

“Fakat ailem, spora olan tutkum nedeniyle toplumdan gelen eleştirileri görmezden geliyor. Zira 8 yaşından beri jimnastik başta olmak üzere spor aktiviteleriyle ilgileniyorum.”

Dilan Kadri, “Here is Kürdistan” (İşte Kürdistan) etiketiyle de çektiği fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Gittiği yer yerde Kürdistan Bayrağı’nı taşıyan Kadri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile PKK arasında yaşanan çatışmaların sadece bölge sakinlerini değil kamp yapmak isteyenleri de etkilediğini dile getiriyor:

“Bu nedenle daha fazla dikkatli davranıyor ve bazen çatışma riski nedeniyle rotamızı değiştirmek zorunda kalıyoruz.”