AB’den Türkiye raporu: Çıkarlar göz ardı edilirse yaptırım uygulanmalı

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Reuters haber ajansı tarafından görülen Avrupa Birliği (AB) liderleri için hazırlanan raporda Türkiye'nin 2020'de AB'nin neredeyse tüm dış politika kararlarına karşı çıktığı ancak önemli bir ortak olmaya devam ettiği belirtildi.

25 Mart'ta başlayacak Avrupa Birliği zirvesi öncesi AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından hazırlanan rapor, Türkiye ile olan gümrük birliği anlaşması kapsamının daha da genişletilmesi tavsiyesinde bulunuyor.

AB'nin Türkiye ile daha sıkı ticari ilişkiler kurması konusunda müzakerelere başlamasının gerektiğinin altı çizilirken, bu konunun "kalbini" ise Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği anlaşmasının genişletilmesi ve modernleştirilmesinin oluşturduğu ifade ediliyor.

Türkiye'ye daha fazla mali yardım yapılmasının gerektiğini de belirten rapor, Türkiye'nin AB'ye vizesiz girilmesini "hak ettiğini" de yazıyor. 2022'den itibaren Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yeni fonlar sağlamasının gerektiği söylenen raporda, ülkedeki ekonomik yavaşlama ve yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınından dolayı 4 milyona yaklaşan sığınmacıların durumlarının daha da kötüleştiği belirtildi.

Fakat rapora göre bu ilerlemelerin sağlanabilmesi için Türkiye'nin insan haklarına saygılı olması, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki yer altı kaynakları konusunda ise daha esnek bir politika gütmesi şart.

"YAPTIRIMLAR KONUSUNDA AB İLE TÜRKİYE AYRIŞTI"

Raporda öne çıkan bir diğer başlık da Avrupa Birliği ile Türkiye'nin dış politikada aynı çizgide bulunmadığı oldu. AB'nin verdiği yaptırım kararlarının birçoğunu Türkiye'nin uygulamadığı ifade edilirken bu duruma örnek olarak Libya gösterildi.

Aralık ayında Birlik liderleri Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki arama çalışmalarına tepki olarak varlıkların dondurulması ve seyahat yasağı getirilmesini gündeme almış fakat Ankara'nın "yapıcı" tavrı söz konusu yaptırımlar konusundaki çalışmaların durdurulmasını sağlamıştı.

Rapora göre sadece baskı amaçlı kullanılabilecek bir yaptırım cetvelinin oluşturulabileceği ve kişilerden turizm ve enerji sektörlerine kadar bu cetvelin genişletilebileceği de raporda belirtildi. (Kaynak: Euronews)