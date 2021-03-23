Afrin’de milisler 5 sivili kaçırdı

AFRİN (K24)

Rojava’nın Afrin kentine bağlı Şerewa bölgesinde 5 Kürt sivilin kaçırıldığı bildirildi.

K24’ün Afrin’deki yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, SMO’ya bağlı milisler Basufanê ve Birc Heyderê köylerinden 5 Kürt sivili kaçırdı.

Kaçırılan sivillerin akıbetinin bilinmediği belirtildi.

2018 yılının mart ayında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri Afrin’i ele geçirmişti.

Afrinli aktivistler, Kürt sivillerin kaçırılmasıyla tehlikeli bir ortamın oluşturulmak istendiğini kaydederek, bu şekilde Afrinlilerin göç ettirilmesi ve demografik değişim sürecinin başarıya ulaştırılmasının planlandığını belirtiyor.

Afrin’in yüzde 97 olan Kürt nüfusunun 3 yıl içerisinde yüzde 35’e düştüğü bildiriliyor.