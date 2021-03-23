Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgınında son durum

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla son 24 saatte 4 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı Covid-19 salgınıyla ilgili son verileri yayımladı.

Buna göre, son 24 saatte 3 bin 975 kişiye Covid-19 testi yapılırken, 411 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 166 kişi sağlığına kavuşurken, 4 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 116 bin 295 kişide Covid-19 tespit edilirken, bunlardan 107 bin 194 kişi sağlığına kavuştu, 3 bin 610 kişi ise yaşamını yitirdi.

5 bin 491 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.