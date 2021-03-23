Blinken’den Peşmerge ve DSG’ye övgü

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, terör örgütü DAİŞ’in bozguna uğratılmasının ikinci yıldönümünde yaptığı açıklamada, DAİŞ tarafından kontrol edilen toprakların tamamının Uluslararası Koalisyon Güçleri, Peşmerge Güçleri, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ve Irak ordusuyla birlikte temizlendiğini söyledi.

Blinken, bu ortaklık nedeniyle Peşmerge Güçleri, DSG ve Irak güvenlik güçlerine övgülerde bulundu.

Blinken DAİŞ’in bölgedeki kalıntıları üzerinde baskı uygulamak için bu ortaklarla birlikte çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

DAİŞ’in “halifeliğinin” mağlup edilmesinin ardından 83 üyeli Uluslararası Koalisyonun DAİŞ’in örgütlenme, saldırı planlama, istihdam ve radikalleştirme çabalarını engellemek için çalışmaya devam ettiğini belirten Blinken, “Terör örgütünün kilit liderleri etkisiz hale getirildi, kalan liderlerini de isyan hareketini önlemek ve adalet karşısına çıkartılmaları için aramaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Blinken DAİŞ’e karşı savaşın ardından neredeyse 8 milyon kişinin evlerine geri döndüğünü, Koalisyonun istikrarı ve bölgedeki yaşamı yeniden tesis etmek için destek sağladığını bildirdi.

“Irak ve Suriye’deki toprakların temizlenmesinin DAİŞ’le mücadelede önemli bir dönüm noktasıdır” diyen Blinken, “Ancak yine de misyonumuz tamamlanmış değil. Uluslararası Koalisyon düşmanın yok edilmesi kararlılığı konusunda hala birlik içinde; Irak, Suriye ve diğer ülkeler de bunun için mücadeleye devam edecek. ABD, Uluslararası Koalisyona ve DAİŞ’in kalıcı şekilde bozguna uğratılması amacına güçlü bağlılığını sürdürüyor” şeklinde konuştu. (Kaynak: VOA)