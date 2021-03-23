Spor

İşte dünya futbolunda son 10 sezonun en iyi takımları!

Dünyada son 10 sezonun en iyi takımları açıklanırken, ilk sırada Barcelona yer aldı.
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dünya Barcelona Real Madrid İspanya Bayern Münih IFFHS futbol

HABER MERKEZİ

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), dünya futbolunda 2011-2020 yılları arasındaki en iyi 140 kulübün yer aldığı bir liste hazırladı.

Listenin zirvesinde, bu yıllar arasında 2877 puan toplayan İspanya temsilcisi Barcelona yer alırken, rakibi Real Madrid 2782 puanla ikinci, Almanya temsilcisi Bayern Münih ise 2594,5 puanla üçüncü oldu.

İLK 10 SIRA ŞU ŞEKİLDE:

1) Barcelona
2) Real Madrid
3) Bayern Münih
4) PSG
5) Atletico Madrid
6) Juventus
7) Chelsea
8) Manchester City
9) Manchester United
10) Arsenal

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