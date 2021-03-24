ABD: Irak’la stratejik diyaloğumuzu yenileyeceğiz

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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, gelecek ay Irak ile stratejik diyaloğun yenileceğini ve bunun iki ülkenin güvenlikten kültür, ticaret ve iklime kadar birçok alanda ortak çıkarlarını tartışmak için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı yazılı açıklamada, "Nisanda Irak hükümeti ile stratejik diyaloğumuzu yenilemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu, güvenlikten kültür, ticaret ve iklime kadar birçok alanda ortak çıkarlarımızı tartışmak için önemli bir fırsat olacak" dedi.

Jen Psaki, söz konusu toplantılarda, Irak'taki koalisyon kuvvetlerinin tek amacının, DAİŞ'in yeniden yapılanmasının engellenmesinin sağlanması için Irak kuvvetlerini eğitmek ve onlara danışmanlık yapmak olduğunun vurgulanacağını aktardı.

“ABD, Irak'ın egemenliğine bağlıdır” diyen Beyaz Saray Sözcüsü, “İki ülke arasındaki Stratejik Çerçeve Anlaşması'nda belirlenen gelecek ortaklığımız konusunda Iraklı liderler ile önemli görüşmeler yapmayı dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Daha önce gerçekleştirilen stratejik diyalog toplantılarına Kürdistan Bölgesi temsilcileri de katılmıştı.