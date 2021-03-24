AK Parti’de kongre günü

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Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) Aralık 2019'da başlattığı ancak pandemi nedeniyle bir yıldan uzun süren olağan kongre süreci bugün Ankara'daki büyük kongre ile sona eriyor.

"Türkiye için güven ve istikrar" sloganıyla düzenlenen AK Parti'nin 7'nci Büyük Olağan Kongresi'nin, pandemi dönemi ve uygulanan tedbirlere rağmen en kalabalık kongre olması bekleniyor. Kongrenin saat 10.00'da başlaması planlanıyor.

Kongrede parti yönetiminde önemli değişikliklerin yapılacağı sinyalleri veriliyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin hem seçimlerin yapılacağı hem de Türkiye Cumhuriyet'in 100'üncü yılına denk gelen 2023 dönemine ilişkin vizyonunu açıklayacak.

Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, kongrenin yapılacağı Ankara Spor Salonu'nda dün gazetecilere yaptığı açıklamada, partinin yetkili organlarının tazeleneceği, yenileneceği ve yepyeni bir dönemin kapısının aralanacağını söyledi.

YÖNETİMDE DEĞİŞİKLİK

Kongrede partinin 1560 delegesi, yeni yöneticilerin belirlenmesi için oy kullanılacak. Erdoğan, kongreye tek genel başkan adayı olarak giriyor.

Parti yönetiminde yapılması beklenen değişiklikler arasında Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) üye sayısının artırılması ve bazı yeni birimlerin kurulması yer alıyor.

Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, parti yönetimine tecrübeli isimlerin alınacağını söyledi.

NTV'nin sorularını yanıtlayan Ünal, "Bir parça değiştiğinde kaçınılmaz olarak sistemin hepsinde hareketlilik oluyor. 2023'e yönelik sadece partide değil, ekipte de düzenlemeye gidilecek. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz" dedi.

Kongrede ayrıca 11 üyeli Merkez Disiplin Kurulu'nun üyeleri için de seçim yapılacak.

ERDOĞAN'DAN '2023 MANİFESTOSU'

Kongre'de Erdoğan da bir konuşma yapacak.

Erdoğan, Cuma günü namaz çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, yapacağı konuşmanın "adeta 2023'ün bir manifestosu" olacağını söyledi.

Erdoğan, "İnsan hakları ve ekonomi paketlerini de kapsayan çok daha geniş anlamda bir konuşmayı planlamış durumdayım" dedi.

Erdoğan'ın kongrede, partisinin İnsan Hakları Başkanlığı tarafından hazırlanan "insan hakları politika belgesini" de ilk kez kamuoyuna açıklaması bekleniyor.