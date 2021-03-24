Hollanda: Erbil saldırısından sonra bölgeyi dikkatlice gözlemliyoruz

ERBİL (K24)

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Savunma Bakanı Ank Bijleveld, başkent Erbil’de bulunan Hollandalı askerlerle düzenlediği video-konferansta terör örgütü DAİŞ’le mücadele ve yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınındaki durumu ele aldı.

Görüşmede yer alan Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, Erbil’deki komutanlara “DAİŞ’le mücadele ederek hem Hollanda hem de Avrupa’nın savunulmasında büyük bir iş yapıyorsunuz” dedi.

Ank Bijleveld, “Hollanda, Erbil saldırısından sonra Irak’ın güvenliğini yakından takip ediyor” ifadelerini kullandı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte de Irak ve Afganistan’daki askeri danışman ve uzmanlarına yönelik desteğini dile getirdi.

Erbil Uluslararası Havalimanı’nda bulunan Hollanda’nın yaklaşık 150 askeri danışman ve uzmanı, Kürdistan Bölgesi ve ABD güvenlik güçleriyle birlikte Uluslararası Koalisyon’un askeri üssünü koruyor.

15 Şubat’ta başkent Erbil’e düzenlenen roket saldırısında 2 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi de yaralanmıştı.

Saldırı dünyanın tepkisini çekmişti.