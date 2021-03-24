Kadın Peşmerge’den İngiltere’de göz kamaştıran başarı

ERBİL (K24)

Sandhurst Kraliyet Askeri Akademisi’nde 19 öğrencinin mezun olduğu 211’inci Eğitim Devresinin tamamlanması dolayısıyla askeri bir tören düzenlendi.

Bu öğrenciler arasında Butan'dan Chuki Wangmo, Kürdistan Bölgesi Peşmerge Güçleri’nden Medya Mesti ve Maldivler'den Firushana Thaufeeq; ülkelerinden Kraliyet Askeri Akademisi’ne katılan ve subay olan ilk kadınlar oldu.

Daha önce Peşmerge Hastanesi’nde görev yapan Medya Mesti, Sandhurst Kraliyet Askeri Akademisi’nin 211’inci Eğitim Devresine katıldı.

Kursu başarıyla tamamlayan Medya Mesti, Sandhurst Kraliyet Askeri Akademisi’nden mezun olan ilk kadın subaylardan biri oldu.

Sandhurst Kraliyet Askeri Akademisi, Kürdistan Bölgesi, Butan ve Maldivler'den ilk kadın subayların görevlendirilmesiyle yeni bir çığır açtığını bildirdi.

Eğitimin zorluğuna dikkat çeken Medya Mesti, “İlk iki hafta çok zorluydu. Çok soğuk bir hava vardı ve zorlu koşullar vardı” dedi.

Kadın Peşmerge Medya Mesti, “Devrenin bu bölümünü tamamlayıp bu düzeye geleceğime kesinlikle inanmıyordum” ifadelerini kullandı.

Mezuniyet töreninde konuşan Tümgeneral Celia Harvey, “Subay olmaya hazır olduğunuza karar verildi. Dünya çapındaki operasyonlara katılmayı bekleyebilirsiniz. Kondisyon tutmak bazen kolay olmayacak, ancak her zaman ödüllendirici olacaktır” ifadelerini kullandı.